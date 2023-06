MRAZIVÉ SLOVÁ hviezdnej Drew Barrymore: Nemôže sa dočkať, kedy jej mama ZOMRIE!

LOS ANGELES - Herečka Drew Barrymore (48) nemala ľahké detstvo. Jej rodičia ju zatiahli do drog ešte ako maloletú. V 14-tich sa preto rozhodla od nich právne osamostatniť. Jej otec John Drew (†72) už nežije, no s mamou Jaid (77) je stále v kontakte, hoci minimálnom. Aktuálne však hollywoodska hviezda vypustila z úst naozaj šokujúce slová. Vraj sa nemôže dočkať, kedy jej mama zomrie!

Drew Barrymore nepatrí k hviezdam, ktoré mali od detstva na ružiach ustlané. Za to, ako sa jej dnes darí, môže vďačiť len osudu a sama sebe. Plavovláska sa svojim životným príbehom nikdy netajila - od svojich rodičov Jaid a Johna Drewa sa herečka osamostatnila ešte ako 14-ročná a nechala sa právne splnoletniť.

Mama a otec ju totiž ešte ako maú namočili do drog a miesto do školy, ju priviedli do sveta divokých večierkov. Napriek tomu sa v novom čísle časopisu Vulture herečka vyjadrila, že jej matka nikdy nebude lahostajná a vždy jej na nej bude záležať. Dodnes ju napríklad podporuje finančne, no zároveň priznala, že ich vzťahu bude už navždy komplikovaný.

Následne vyslovila slová, ktorými doslova vyrazila dych. Tak trochu vraj závidí priateľom, ktorých rodičia sú už po smrti a ďalej už neovplyvňujú ich život. „Všetky ich mamy sú na druhom svete, ale moja mama nie. Ja ten luxus nemám. Ale nemôžem sa dočkať,“ šokovala Drew, no zároveň dodala, že by to rada cítila inak.

„Nechcem žiť v stave, kedy by som si priala, aby niekto odišiel skôr, než je mu súdené, aby som sa mohla pohnúť ďalej,“ vyjadrila sa. Mame však nepraje nič zlé. Chce, aby bola šťastná, aby sa jej darilo, aby bola zdravá. „Musím sa posunúť vpred aj napriek tomu, že je stále na tejto planéte. Nie je mi to jedno. Nikdy mi to nebude jedno,“ dodala.