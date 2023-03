Hviezdna Drew Barrymore sa predviedla: Keď uvidíte ten SVINČÍK, v ktorom žila... Och!

Hoci v minulosti sociálnu sieť Tik Tok vyhľadávali predovšetkým deti, čoraz častejšie ju svojím obsahom zapĺňajú už aj svetové celebrity. Na platforme, ktorá je určená predovšetkým na nahrávanie videí, sa snažia priblížiť svojim fanúšikom a často sa nechajú namočiť do verejných výziev. Aktuálne tak urobila aj herečka Drew Barrymore.

A neskôr ho zdielala aj na Instagrame. „Ukáž mi tvoju izbu predtým a potom, ako ju upraceš,“ znie sprievodný text k videu. Najprv sa hviezda podelí o pohľad na priestrannú spálňu preplnenú vecami. Fanúšikov prekvapí množstvo vecí pohádzaných po zemi, otvorené dvierka na skrinkách či zaprataný pracovný stôl... Tým však nekončí. Keď prejde do kúpeľne, podobný pohľad diváka čaká aj tam.

Potom nasleduje strih a filmová diva už hrdo ukazuje uprataný dom. No svojich fanúšikov svinčíkom, v ktorom žila, vôbec nepohoršila. Práve naopak - tešia sa, že je úplne obyčajný človek, ktorý ma doma tiež občas skrátka bordel. „Ďakujem ti. Niekedy mám pocit, že každá izba v dome je čistý neporiadok a ja to nezvládam,“ napísal sledujúci. A pridal sa ďalší: „Milujem ťa za to, že si vždy autentická! Nemáš žiadnu fasádu, nám ostatným dosť uľahčuješ byť ľuďmi.“