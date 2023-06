Konečne sa to podarilo: Kardashianka je TEHOTNÁ... Manželovi to na koncerte oznámila TRANSPARENTOM!

Galéria fotiek (7) Kourtney Kardashian je po dlhej a náročnej ceste za počatím konečne tehotná.

Zdroj: Instagram K.K./SITA

LOS ANGELES - Kourtney Kardashian (44) sa netajila tým, že s manželom Travisom Barkerom (47) túžia po bábätku. Keď to nešlo prirodzenou cestou, skúšali aj umelé oplodnenie. Ani to však nevyšlo. Dvojica preto prijala fakt, že všetko je tak, ako má byť. O to väčšiu radosť majú určite teraz - Kourtney je tehotná. Šťastná budúca mamička to manželovi oznámila na koncerte obrovským transparentom!