Tehotná hviezdička pózovala v bikinách: Prezradila aj pohlavie dieťatka!

Z hviezdnej Kourtney Kardashian sa čochvíľa stane 4-násobná mamička. Kráska, ktorá sa s celou famíliou zviditeľnila účinkovaním v ich vlastnej reality šou Keeping Up with the Kardashians, má tri deti zo vzťahu so Scottom Disickom. Začiatkom roka 2021 vyšlo najavo, že brunetka sa dala dokopy s bubeníkom Travisom Barkerom. A veru, je to láska ako hrom!

Dvojica sa netajila tým, že túži po spoločnom dieťatku. Nuž, a táto túžba sa im už aj čochvíľa naplní. Ako sme vás nedávno na topkách informovali, tmavovláska je v požehnanom stave. Guľaté bruško pyšne vystavila na obdiv v uplynulých dňoch, keď na sociálnej sieti Instagram zverejnila sériu zaujímavých fotografií. Na jednej z nich dokonca pózuje v úsporných bikinách.

Galéria fotiek ()

Kourtney a Travis sa s followermi podelili tiež o moment, keď sa dozvedeli, či tmavovláska nosí pod srdcom chlapčeka alebo dievčatko. A spravilo to veru ozaj originálne.