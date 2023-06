OBROVSKÝ HNEV slovenskej speváčky: FOTO Robotník jej päsťami ROZMLÁTIL AUTO… Mala tam MALÉ DIEŤA!

BRATISLAVA - Tak toto znie ako zo zlého filmu! Čo si budeme hovoriť, ľudia sú všelijakí a väčšina z nás už vo svojom živote natrafila na niekoho, kto sa správal konfliktne či totálne neprimerane. Svoje o tom najnovšie vie aj speváčka LeRa, ktorá si cestou na výlet prešla situáciou, aká by vydesila každú ženu a matku...

Speváčka sa okrem práce naplno venuje aj materským povinnostiam. Nedávno svoju ročnú dcérku Rianu vzala na výlet, spoločnosť im robili aj kamaráti a susedia Drapákovci. Cestou sa im ale stalo niečo, čo nikto z nich nečakal ani v najhoršom sne. Počas stánia v kolóne na nich vyletel agresívny robotník, ktorý pracoval na ceste. LeRe dokonca poškodil auto.

„Išli sme na Záhorie ku krstným rodičom mojej dcérky a moje auto šoféroval Pali Drapák. Na Pezinskej babe sa opravovala cesta, tak sme v kolóne zastali a s kolónou sme sa aj veľmi pomaličky pustili ďalej po ceste. Pred nami šla dodávka a žiadne dopravné značenia a ani nikoho, kto by riadil dopravu, sme nevideli. A tak sme sa normálne pohli za tým autom pred nami, keď sa tu odrazu na nás vyrútil robotník, strašne kričal a našupoval nám päsťou do môjho auta dvakrát také bomby, že sme sa zľakli, či niečo nevybuchlo," šokovala speváčka, ktorá priznala, že všetci boli vydesení.

Netušili, čo majú od agresívneho muža čakať a rovnako nechápali ani dôvod jeho konania. Celá situácia bola ešte o to horšia, že v aute sedela jej maličká dcéra. „Najhoršie bolo, že to bolo na strane, kde bola moja malá dcérka vo vajíčku. Normálne tou päsťou preliačil kapotu, takže tá rana bola dosť silná a teda aj hlučná. Absolútne hrozný prístup, neadekvátna reakcia a úplne agresívne konanie toho pána," prezradila pre Topky.sk rozrušená speváčka, ktorá sa, samozrejme, rozhodla, že tento útok bude riešiť, hoci agresívneho muža v prvom momente konfrontovať nemohli, pretože z miesta utiekol.

Dotyčný robotník sa k útoku spätne aj priznal, vysvetlenie však nedostali. „Na spiatočnej ceste sme to riešili so stavbyvedúcim, ktorý prisľúbil, že škodu a opravu uhradia. Žijeme vo zvláštnej dobe, kedy sú ľudia podráždení, agresívni a nepekne sa k sebe správajú. Som z toho dosť rozčarovaná. Každý máme predsa svoje starosti a problémy, ale takto vybehnúť na cudzích ľudí bez dôvodu, poškodiť auto a ešte aj vystrašiť bábätko, to sa mi naozaj nezdá v poriadku," dodala Lera, ktorú teraz čakajú aj nepríjemné opletačky s opravou poškodeného auta.

