Paparazzi FOTO Harryho s Meghan: Toto by si do ulíc Británie obliecť nemohla!

LOS ANGELES - Odbehli si od rodičovských povinností! Princ Harry a jeho manželka Meghan si v piatok večer vyšli na večeru. Cestou do známej reštaurácie sa ich podarilo nafotiť bulvárnym fotografom. Pozrite sa, ako bola tmavovláska nahodená!

Nie je to tak dávno, čo celý svet s napätím sledoval, či sa princ Harry zúčastní korunovácie svojho otca Karola III. a ako sa k sebe budú správať. Dnes už je jasné, že po skončení slávnostného ceremoniálu Harry nasadol do auta a ponáhľal sa na letisko a odtiaľ rovno do Ameriky za svojou manželkou a deťmi.

V piatok bol Harry objektom záujmu bulvárnych fotografov opäť. Spoločne s manželkou Meghan si totiž vyšli na večeru. Ako informuje Page Six, na sushi si nepochutnávali len vo dvojici. „Večerali spolu s herečkou Gwyneth Paltrow a jej manželom Bradom Falchukom. Spoločnosť im robili aj Cameron Diaz s manželom a ešte jeden zámožný manželský pár,” uviedol k tomu dobre informovaný zdroj.

Meghan si na stretnutie s priateľmi zvolila zaujímavý outfit. A to hnedé saténové minišaty, ktoré doplnila šľapkami a kabelkou luxusnej značky. Pri pohľade na kúsok, ktorý brunetke výrazne odhaľuje nohy, mnohým napadne, že niečo podobné by si v Británii ešte ako členka kráľovskej rodiny na verejnosť obliecť nemohla. Oblečenie členov monarchie totiž podlieha istému protokolu.