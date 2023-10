Známa herečka (51) sa starnutia nebojí: Drsný odkaz kritikom a... Postavu má ako bohyňa!

Gwyneth Paltrow (Zdroj: SITA)

Množstvo známych herečiek či speváčok sa v časoch najväčšej slávy snažili zastaviť svoj vek za pomoci plastických chirurgov a rôznych zákrokov. To však nie je prípad Gwyneth Paltrow. Tá tvrdí, že podobné procedúry sú podľa nej úplne zbytočné.

V najnovšom rozhovore slávna herečka prezradila, vďaka čomu je so svojím výzorom spokojná a prečo si z názorov druhých ľudí nič nerobí. Pre magazín Bustle povedala aj to, čo je jedným z jej receptov na spokojnosť s vlastným telom.

„Nikdy sa neporovnávam s ostatnými ženami. Hlavne v mojom aktuálnom veku. Stále sa pýtam samej seba, ako sa cítim, či sa mám rada a či som dostatočne silná. Ak by som sa pozrela na Instagram 28-ročnej modelky a povedala by som si, že moje brucho by malo vyzerať tak, ako jej, tak by som dostala depresiu. Takže som sa musela snažiť, aby som to prestala robiť," povedala umelkyňa.

Paltrow ďalej prezradila, ako sa cíti po 50-tke. „50-tka bola super. Bála som sa, že sa budem báť tak, ako keď som mala 40. Teraz mi to však bolo jedno. Milujem mojich kamarátov, manžela a deti. Názory druhých ľudí sú mi už absolútne ukradnuté a je mi jedno, čo o mne hovoria a myslia si o mne. Toto som ja. Cítila som, že po 50-tke som sa dokázala ponoriť do môjho vnútra ešte viac. A je to stále lepšie a lepšie," doplnila herečka.