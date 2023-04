Brenda z Beverly Hills v poslednom štádiu rakoviny: ROZVOD po 11 rokoch manželstva!

LOS ANGELES - Herečka Shannen Doherty (52), ktorá sa preslávila ako Brenda zo seriálu Beverly Hills 902 10, posledné dva roky zvádza ťažký boj s rakovinou v poslednom štádiu. Ešte donedávna tmavovláska tvrdila, že najväčšou oporou jej je manžel Kurt Iswarienko (48). O to väčším šokom je informácia, že dvojica sa rozvádza!

Kurt Iswarienko od roku 1997 pôsobil v Hollywoode ako elektrikár, neskôr však presedlal na fotografovanie celebrít, v čom sa mu podarilo uspieť. So Shannen Doherty sa stretol v roku 2008 na jednom večierku. V tom čase bol ešte ženatý s herečkou Taryn Band, no po jeho nevere došlo k rozvodu. Dvojica sa zobrala v roku 2011.

Keď v roku 2015 seriálovej Brende diagnostikovali rakovinu, Kurt pri nej stál a tmavovláska si jeho oporu nevedela vynachváliť. A zdalo sa, že tomu tak je až doteraz. O to väčším šokom je informácia, že dvojica sa rozvádza. Pre magazín People to potvrdila herečkina zástupkyňa Leslie Sloane. Podľa jej slov je do rozvodu "intímne zapletená" Iswarienkova agentka.

„Rozvod je to posledné, čo Shannen chcela. Žiaľ, mala pocit, že nemá inú možnosť,“ uvielda pre Today Shannenina manažérka. Od zástupcu fotografa neprišla médiám žiadna odpoveď. Niečo by však mohol naznačiť aj herečkin príspevok z 21. apríla. „Jediní ľudia, ktorí si zaslúžia byť vo vašom žiovte, sú tí, ktorí sa k vám správajú s láskou, vľúdnosťou a úplným rešpektom,“ napísala.