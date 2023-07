Známa herečka prežíva náročné obdobie: 27-ročné manželstvo je údajne v troskách!

Kyle Richards sa preslávila ako herečka vďaka viacerým filmom a seriálom, ako sú napríklad Halloween či The Car. V roku 2010 sa začala objavovať v reality šou The Real Housewives of Beverly Hills, vďaka ktorej si získala množstvo fanúšikov.

Okrem televíznej kariéry sa jej darilo aj v súkromnom živote. Posledných 27 rokov bola šťastne vydatá za realitného makléra Mauricia Umanskyho, s ktorým sa im počas ich vzťahu narodili 3 dcéry - Alexia (27), Sophia (23) a Portia (15) a donedávna pôsobili zamilovaným dojmom.

Podľa posledných informácii je však všetko inak. Podľa magazínu People totiž táto dvojica zažíva veľkú krízu a známej herečke tak zrejme nevyjde ani druhé manželstvo. Z toho prvého pochádza jej najstaršia dcéra Farrah (34).

„Kyle a Mauricio už nejaký čas nefungujú ako pár, avšak aj naďalej spolu bývajú. Aj naďalej však zostávajú priatelia a snažia sa vyriešiť, čo bude ďalej s ich rodinou," povedal zdroj pre spomínaný magazín.

K celej situácii sa nakoniec vyjadrila aj samotná herečka. „Čo sa týka správ, ktoré o nás vyšli. Tvrdenia o tom, že sa rozvádzame, sú nepravdivé. Áno, posledný rok bol pre naše manželstvo tým zatiaľ najnáročnejším. Obaja sa však milujeme a rešpektujeme. Ani jeden z nás nespravil nič zlé," napísala Richards na svojom profile na sociálnej sieti Instagram.