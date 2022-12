Skvelé správy! Herečka bojujúca s rakovinou dostala k narodeninám ten najkrajší darček

LOS ANGELES - Lekári jej oznámili úžasnú správu! Slávna herečka Jane Fonda, ktorá zvádza boj so zákernou rakovinou, poriadne potešila svojich priaznivcov. Ako najnovšie prezradila, k blížiacim sa 85. narodeninám dostala ten najkrajší darček.

Začiatkom septembra herečka Jane Fonda priznala, že jej lekári objavili Non-Hodgkinov lymfóm. Už vtedy verila tomu, že nad svojou chorobou zvíťazí a nepoddávala sa tomu. A dnes má dôvod na oslavu!

„Minulý týždeň mi môj lekár povedal, že rakovina je v remisii a ja môžem prerušiť chemoterapiu,” uviedla na svojej webovej stránke slávna herečka. „Toto je ten najlepší narodeninový darček!” dodala.

Herečka sa so svetom delila aj o to, ako jej boj s chorobou prebiehal. Prvé chemoterapie zvládala celkom dobre, avšak netajila, že pri tej poslednej to bolo o čosi náročnejšie.

„Cítim sa veľmi požehnaná a šťastná. Ďakujem za všetky vaše modlitby a pozitívne myšlienky. Som presvedčená, že aj toto zohralo veľkú úlohu v týchto dobrých správach,” uzavrela slávna umelkyňa a aktivistka.