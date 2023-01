Slávneho tanečníka museli operovať: Agresívna forma RAKOVINY... Rodina prosí o modlitby!

Michael Fatley patrí medzi najslávnejších tanečníkov všetkých čias. Jeho tanečné predstavenia, ako napríklad Riverdance, Lord of the Dance či Feet of Flames si získali milióny fanúšikov po celom svete a so svojou šou zavítal niekoľkokrát aj na Slovensko.

Galéria fotiek (4) Zdroj: profimedia.sk

Tesne pred Vianocami mu ale lekári priniesli veľmi zlé správy. Diagnostikovali mu totiž zákernú formu rakoviny a v týchto dňoch sa z nej zotavuje v kruhu rodiny. Flatleyho tím o tejto smutnej správe informoval prostredníctvom jeho profilu na sociálnej sieti Instagram.

„Drahí priatelia, musíme sa s vami podeliť o niečo osobné. Michaelovi Flatleymu diagnostikovali agresívnu formu rakoviny. Kvôli tomu podstúpil operáciu a momentálne sa o neho stará úžasný tím doktorov. V tomto momente sa k tomu nebudeme viac vyjadrovať. Jediné, o čo vás žiadame, sú modlitby a priania. Ďakujeme," píše sa na tanečníkovom Instagrame.

Galéria fotiek (4) Michael Flatley

Zdroj: Instagram M.F.

Pre umelca to však nie je prvá skúsenosť s touto zákernou chorobou. V roku 2003 bojoval s rakovinou kože, čo priznal až niekoľko rokov po tom, ako sa vyliečil. Momentálne však nie je jasné, či jeho aktuálna diagnóza súvisí s jeho prvým bojom s rakovinou.