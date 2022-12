Nešťastie na koncerte Guns N'Roses: Hodil mikrofón do fanúšičky a... Preboha, vyzerá hrozne!

ADELAIDE - To budú poriadne bolestivé spomienky! Istá Rebecca Howe je veľkou fanúšikov formácie Guns N'Roses. Dokazuje to aj fakt, že pred pár dňami zavítala na ich nedávny koncert. Z neho však odchádzala s boľavým zranením tváre. Líder formácie Axl Rose (60) totiž do nej hodil mikrofón.

Rebecca Howe na nedávny koncert legendárnej skupiny Guns N'Roses tak skoro nezabudne. Odchádzala z neho totiž vystrašená a zakrvavená. Keď kapela končila pieseň s názvom Take Me Down To Paradise City, Axl hodil do davu mikrofón a dvihol ruky nad hlavu. Zrejme ale ani len netušil, že ním zasiahol spomínanú ženu.

„Bola som v šoku a mala som problém s dychom. Mysľou mi išlo len o to, že čo sa stalo s mojou tvárou. Z nosa mi kvapkala krv,” uviedla pre médiá žena, ktorá sa to rozhodla medializovať, lebo sa bojí, aby podobne neskončili návštevníci iných koncertov Guns N´Roses. „Čo keby má ten mikrofón zasiahol o pár cm vpravo alebo vľavo? Veď som mohla prísť o oko,” dodala.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook

K celej situácii sa napokon vyjadril aj Axl. „Dostalo sa ku mne, že po našom koncerte mal byť zranený fanúšik po tom, ako som tradične hodil svoj mikrofón do davu. Ak je to pravda, samozrejme som nikomu nechcel ublížiť. Keďže to na našich koncertoch takto robíme 30 rokov, tak som očakával, že to fanúšikovia vedia a budú opatrní. Žiaľ, nájdu sa jedinci, ktorí sa z vlastných dôvodov rozhodli z tohto spraviť niečo negatívne a nezodpovedné Dúfame, že verejnosť a fanúšikovia pochopia, že toto sa niekedy stáva,” vyjadril sa na sociálnych sieťach spevák.