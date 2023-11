ŠOKUJÚCE OBVINENIA hviezdy z Guns N’ Roses: Modelka prezradila detaily brutálneho zneužitia!

Axl Rose (Zdroj: profimedia.sk)

LOS ANGELES - Po rokoch prehovorila o svojej traume! Hviezdny Axl Rose (61) z legendárnej formácie Guns N'Roses plnil v uplynulých dňoch stránky bulváru v súvislosti so šokujúcimi obvineniami. Bývalá modelka menom Sheila Kennedy tvrdí, že ju v minulosti sexuálne zneužil.

UPOZORNENIE! Obsah článku nie je vhodný pre maloletých a slabšie povahy.

K spomínanému incidentu došlo v roku 1989, keď mala Sheila Kennedy 26 rokov. Slávneho rockera stretla v istom klube, kde bola spolu s kamarátkou. Pozornosť veľkej hviezdy mladej kráske imponovala. Keď ju pozval na súkromnú párty na jeho hotelovú izbu, dlho neváhala. Avšak jej priateľka toto pozvanie nedostala, lebo bola vraj príliš málo sexi.

Výpoveď zneužitej modelky, ktorá odznela minulý týždeň na súde, priniesli viaceré médiá. Napríklad aj New York Times. Na súkromnej párty hviezdneho speváka a hudobníka tiekol alkohol potokom a vo veľkom sa tam podával kokaín.

Sheila Kennedy (Zdroj: profimedia.sk)

Sheila sa Axlovi páčila, avšak najskôr sa rozhodol mať sex s inou modelkou. Ako poškodená vo svojej výpovedi uviedla, išlo o agresívny a na pohľad bolestivý akt. Odišla do inej miestnosti, avšak Axl tam prišiel za ňou. Surovo ju zvalil na zem, schmatol ju za vlasy a vliekol ju do svojej izby. Z kolien jej tiekla krv, lebo si ich odrela o koberec. V izbe ju údajne hodil na posteľ, ruky jej zviazal pančuchami a znásilnil ju do konečníka. Po vykonaní týchto zverstiev sa jej údajne ospravedlnil.

„Zaobchádzal s ňou ako s majetkom, ktorý použil výlučne na svoje sexuálne potešenie," uvádza sa v žalobe. Kennedy podľa vlastných slov trpí veľkou traumou, úzkosťami a depresiami. Na otázku, prečo celé tie roky mlčala, má jej právnik jasnú odpoveď. „Rovnako ako mnohé obete sexuálneho napadnutia, aj Sheile trvalo, kým sa s tým ako-tak vyrovnala a je schopná o tom otvorene hovoriť,“ uviedol.

Axl Rose všetky závažné obvinenia popiera. „Môj klient si nepamätá, že by sa s touto ženou niekedy stretol. Tento incident sa nestal,“ uviedol jeho advokát.

Sheila Kennedy (Zdroj: profimedia.sk)

Axl Rose nie je jediným slávnym mužom, ktorý v súčasnosti čelí obvineniam zo sexuálneho zneužívania. Spomenúť možno aj Stevena Tylera, Seana Combsa, či napríklad producenta menom LA Reid.