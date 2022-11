BITKA na koncerte slávnej kapely: Hudobník zneškodnil fanúšika vlastnou gitarou!

Galéria fotiek (1) Chris Robinson a Rich Robinson z formácie The Black Crowes

Zdroj: profimedia.sk

MELBOURNE - Dali mu lekciu, na ktorú tak skoro nezabudne. Americká kapela The Black Crowes sa musela vysporiadať s narušiteľom, ktorý sa počas ich koncertu v Austrálii dostal na pódium. Po tom, ako si s ním nevedel rady jeden z ochrankárov, to do rúk zobrala samotná skupina. S neznámym mužom sa teda vôbec nemaznali.