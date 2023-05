Dráma na koncerte! Členovia známej kapely sa mlátili priamo na pódiu

MANCHESTER - Fanúšikovia sa nestačili čudovať. Známa škótska kapela The View ohlásila počas minulého roka návrat po 5-ročnej pauze. V týchto dňoch sa vydali na turné, na ktorom by mali propagovať svoj nový album, ktorého sa ich fanúšikovia dočkajú začiatkom júna. Jeden z ich koncertov však skončil bitkou speváka Kyla Falconera (35) a gitaristu Kierana Webstera (37).

The View patrí medzi dobre známe skupiny hlavne v Británii. Kapely vznikla v roku 2005 a medzi jej najväčšie hity patria piesne, ako napríklad Same Jeans, Grace alebo The Don. V roku 2017 sa však rozhodla dať si pauzu a venovať sa iným projektom.

To sa ale zmenilo počas minulého roka a kapela oznámila návrat. Okrem koncertov si pre svojich fanúšikov pripravila aj nový album, ktorý bude vydaný 9. júna. Reklamu tomuto počinu však spravili naozaj netradične.

Na koncerte v Manchestri sa totiž pobili spevák skupiny Kyle Falconer a gitarista Kieran Webster. Frontman mal so svojím kolegom očividne problém, ktorý sa rozhodol vyriešiť päsťami a kopancami. Okrem toho na neho kričal, že ho zabije.

Zdroj z okolia kapely k celej situácii povedal: „Kieran sa choval tak trocha ako somár a chcel zobrať Kyleov mikrofón. Myslel to ako vtip, ale vymklo sa to kontrole. Bol to ich veľký návrat a takto si to nepredstavovali. Musia si to urovnať. Obaja sú ale ako bratia a vyriešia to," povedal podľa The Sun.

Dnes ráno však kapela zrušila ich koncert v Londýne. „Bohužiaľ, musíme našu šou v Londýne odložiť. Náš promotér pracuje na vyriešení celej situácie. Prosím nechajte si svoje lístky a v krátkom čase vás budeme informovať. Všetkým naším fanúšikom sa ospravedlňujeme," uviedla kapela.