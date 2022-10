Nafúknuté prsia slávnej krásky: Fúha, to kde k nim prišla?!

Galéria fotiek (7) Hailey Bieber

Zdroj: Instagram

LOS ANGELES - Do očí jej pozeral asi málokto! Hailey Bieber (25) je krásna žena, ktorá veľmi dobre vie, ako zvýrazniť svoj sexepíl. Potvrdila to aj počas uplynulého víkendu, keď zavítala do spoločnosti. Na sebe mala zaujímavo strihané šaty s poriadne provokatívnym výstrihom.