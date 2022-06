ŠOKUJÚCE PRIZNANIE hollywoodskeho herca: ZÁVISLÝ na DROGÁCH!

Bradley Cooper sa do povedomia divákov dostal najmä vďaka filmovej sérii Vo štvorici po opici, kde stvárňoval postavu Philla Wennecka. Herec ale predtým, než sa dostal medzi hollywoodsku elitu, spadol celkom na dno. „Bol som úplne stratený. A navyše, závislý na kokaíne. Nevážil som si samého seba a bojoval som s démonmi," povedal herec v spomínanom podcaste o svojej minulosti.

Moderátor Jason Bateman poukázal na to, že momentálne je Bradley presným opakom človeka, akým kedysi bol. Ten povedal, že za to vďačí práve pádu na dno ešte predtým, ako sa stal skutočne slávnym. Vtedy mal 29 rokov.

Galéria fotiek (7) Bradley Cooper v seriáli Alias.

Zdroj: Touchstone Television

„Keď som sa presťahoval do Los Angeles kvôli natáčaniu seriálu Alias, tak som sa cítil, akoby som bol opäť na strednej. Nemohol som sa dostať do žiadneho klubu, žiadna žena sa na mňa nechcela pozrieť. Bol som v depresiách," povedal herec. „Veľká sláva prišla až s prvým filmom Vo štvorici po opici. Mal som už 36 a za sebou všetky tie problémy. Takže keď som sa začal stretávať so slávou na dennej báze, nemalo to na mňa vplyv," doplnil Bradley.

Odvtedy už Cooper získal niekoľko nominácii na Oscara a veľa ďalších ocenení. Momentálne pracuje na filme Maestro, ktorý mapuje život amerického hudobného skladateľa Leonarda Bernsteina.