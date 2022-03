Brutálna urážka českej moderátorky: Vyzerá ako TRANSka!

Kotek si sám uvedomoval, že to, čo ide povedať, nie je úplne v poriadku. „Je to trošku možno ľahko nekorektné, čo teraz poviem, ale skutočne sa to stalo,” snažil sa hneď v úvode "ospravedlniť".

A potom vyrozprával príhodu s istým Američanom. „Môj známy mal na návšete pred šiestimi, siedmimi rokmi kamaráta z Ameriky. A videl u nás v televízii nejaký program, ktorý moderovala Saskia Burešová. Povedal tomu môjmu kamarátovi neuveriteľnú vec. Že nechápe, ako je možné, že je Česká republika takto dopredu pred Amerikou. že tu u nás v Česku moderujú programy transľudia,” zahlásil, pričom sa usmieval popod fúzy.

V tom okamihu Petr Vojnar z jeho tímu vyhlásil, že týmto Kotek v televízii skončil a Jakub Prachař príhodu komentoval slovami, že takéto "prasárny" zvyčajne rozpráva on.

Denník Aha! oslovil aj spomínanú moderátorku, tá sa však do vydania článku neozvala.