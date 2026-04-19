V našej oblasti už odštartovali BÚRKY: Najhoršie to má byť v TEJTO krajine, hrozia multicely! Dorazia aj k nám

BRATISLAVA - Nad strednú Európu postupuje studený front, ktorý ukončil stabilné počasie pod vplyvom tlakovej výše. Najvýraznejšie búrky zasiahnu Taliansko, kde hrozia aj multicely. Na Slovensko dorazia prvé búrky po 15. hodine na Záhorí a severozápade, večer sa zrážky rozšíria na celé územie s úhrnmi 5 až 10 milimetrov.
Už od skorého rána sa v našej oblasti objavujú búrky, ktoré prinášajú prvú vlnu nepriaznivého počasia. Búrlivo je v susednom Česku, kde sa tvoria intenzívne búrkové jadrá. Stabilné počasie pod vplyvom tlakovej výše sa končí a nad strednú Európu postupuje studený front spojený s plytkou tlakovou nížou, píše portál o počasí iMeteo.sk.
Do regiónu začína prúdiť vlhký a labilný vzduch zo severozápadu. V kombinácii s popoludňajším prehrievaním povrchu vznikajú ideálne podmienky na tvorbu kopovitej oblačnosti a búrok. Podľa meteorologických modelov a analýz PRETEMP sa počas dňa očakáva aj prechod krátkovlnnej brázdy nízkeho tlaku, ktorá postupuje od Francúzska smerom nad Alpy a ďalej do vnútrozemia.
Najvýraznejšie búrky zasiahnu Taliansko, hrozia aj multicely
ESTOFEX vydal výstrahu 1. stupňa najmä pre oblasť Emilia-Romagna a priľahlé podhorie. Očakáva sa tam krupobitie s priemerom krúp nad 2 cm a silné nárazy vetra. V severnom Taliansku — v Lombardii, Piemonte či Benátsku — sa už dopoludnia môžu objaviť predfrontálne búrky, ktoré sa popoludní môžu spojiť do organizovanejších systémov typu multicela.
Búrlivé počasie sa v Taliansku udrží až do neskorého večera. Následne sa zrážky presunú nad Toskánsko, Umbriu a Marche, kde však budú búrky slabnúť v dôsledku úbytku instability.
Búrky dorazia aj na Slovensko, no už menej výrazné
Na naše územie začne studený front vplývať v druhej polovici popoludnia, približne po 15. hodine. Prvé búrky sa môžu objaviť na Záhorí a severozápade Slovenska.
Večer a v noci na pondelok bude front postupovať ďalej cez celé Slovensko. Zrážky sa budú rozširovať, no riziko búrok bude s pribúdajúcimi hodinami rýchlo klesať. Front zároveň prinesie aj vytúžené zrážky — na väčšine územia by malo spadnúť približne 5 až 10 milimetrov.