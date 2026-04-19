VAROVANIE pred známou detskou výživou: Môže byť OTRÁVENÁ, podozrivé poháre mali nájsť aj na Slovensku!

VIEDEŇ - Rakúska polícia varuje pred dojčenskou výživou HiPP, ktorá môže byť otrávená. Podozrivé poháre sa podľa nej našli aj v Česku a na Slovensku a prvé laboratórne rozbory u nich ukázali obsah jedovatej prísady. Ľudia môžu poháre spoznať podľa bielej nálepky s červeným kruhom na dne a podľa už otvoreného či poškodeného viečka, chýbajúceho bezpečnostného uzáveru alebo neobvyklého zápachu, uviedla rakúska polícia.
Rakúske úrady predtým podľa agentúry APA varovali pred konzumáciou detských príkrmov HiPP zakúpených v sieti obchodov Spar. Dôvodom bolo podozrenie z pokusu o vydieranie v Eisenstadte, pri ktorom mohol byť do pohárov primiešaný jed na potkany znižujúce zrážanlivosť krvi. Rakúska polícia vo vyhlásení zo sobotňajšieho večera uviedla, že varovanie vydala v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním v Nemecku.
Jeden pohár, s ktorým zjavne niekto manipuloval, zaistili kriminalisti podľa rakúskej polície v spolkovej krajine Burgenland, ktorej hlavným mestom je Eisenstadt. Dojčenskú výživu nahlásil zákazník, predtým ju nikto nekonzumoval. V sobotu popoludní rozbor vzorky zo zaisteného výrobku preukázal prítomnosť jedu na potkany. Rakúska polícia vyzýva, aby ľudia označené či podozrivé poháre neotvárali, ich obsah nekonzumovali a odložili ich mimo dosahu všetkých potravín.
POZOR, rodičia! Z trhu sťahujú ďalšie jedlo pre deti: Nachádza sa aj na Slovensku, našli v ňom toxín
APA uviedla, že podozrenie sa vzťahuje na ,,Zeleninu s mrkvou a zemiakmi", spoločnosť Spar však z preventívnych dôvodov stiahla všetku detskú výživu HiPP zo všetkých svojich 1500 rakúskych filiálok. Podľa spoločnosti sa výzva týkala predajní Spar, Eurospar, Interspar a Maximart. Zákazníci môžu výrobok vrátiť a aj bez účtenky dostanú späť peniaze.
O stanovisko k zverejnenej správe sme požiadali spoločnosť Hipp aj slovenskú políciu. O ich prípadných odpovediach vás budeme informovať.
Českí kriminalisti preverujú, či sa dostali do predaja
Juhomoravskí kriminalisti preverujú, či sa do predaja v Česku dostala dojčenská výživa HiPP, ktorá môže byť otrávená, uviedol hovorca Krajského prokurátora (KSZ) v Brne Peter Lužný. "Prípadom sa zaoberajú juhomoravskí kriminalisti a Krajská prokuratúra si vyhradila právo na poskytovanie informácií. Radi by sme však upokojili verejnosť, pretože mieru ohrozenia nepovažujeme za vysokú," uviedla polícia na sieti X.
Hovorca Krajského prokuratúry v Brne informáciu potvrdil. "Polícia Českej republiky tento poznatok dostala a preveruje ho. Boli začaté úkony v trestnom konaní, v tejto chvíli však nebudeme zverejňovať ďalšie podrobnosti," uviedol Lužný.
Server Aktu.news uviedol, že sa podozrivá pohárik našla v Brne, policajti ani prokuratúra túto informáciu nekomentovali.