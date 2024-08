Otvorená SPOVEĎ Zory Czoborovej: O dieťa sa snažila ROKY… Znova a znova sa jej zrútil svet!

Zora Czoborová (Zdroj: Ján Zemiar)

Zora Czoborová je už 10 rokov vydatá za svojho manžela Petra Iliáša. V manželstve je naozaj spokojná, o čom svedčia aj jej slová. „My si jeden druhého vážime, tú našu bublinu. On podporuje mňa, ja podporujem jeho v tom, čo robí a nesnažím sa ho posúvať do pozícií, ktoré by mu nevyhovovali, takže musím povedať, že mám vedľa seba úžasného partnera a vďaka tomu si žijem taký život, že som strašne šťastná," povedala pre Topky. No aj keď sú šťastne zamilovaní už dlhé roky, nikdy sa im nepodarilo splodiť dieťa. Zora aktuálne otvorila boľavé rany a prehovorila o tom, že sa o bábätko pokúšali, no nebolo im dopriate.

Fitnesska v poslednom období dostala veľa hejtu, na čo sa rozhodla reagovať a vyjsť s "kožou na trh". „Mnohé ste poukazovali a nahnevane reagovali najmä na to, že v hejtoch sa snažili ženy ublížiť žene tou najostrejšou čepeľou... Bodnúť priamo do srdca slovami, že NEMÁM DETI.... tak mám čas na seba, cvičenie, zdravé stravovanie, šminky a podobne hlúposti... Nemať dieťa je veľmi bolestivá téma pre všetky ženy, ktoré sa o dieťatko pokúšali, ale im nebolo dopriate tak, ako v mojom prípade... V tomto príspevku síce idem verejne s ,,kožou na trh", ale chcem ho ako POVZBUDENIE VENOVAŤ ŽENÁM, ktoré sa o dieťatko pokúšajú, poprípade to už v istom momente ako ja vzdali...." začala v úvode.

„Áno, nebolo to ľahké, nebol to jeden pokus o využitie modernej medicíny, nebola to jediná séria hormonálnych injekcií, ktoré som si pichala každý deň do brucha, nebol to jeden cyklus a obrovské sklamanie, keď som dostala napriek všetkej snahe mojej aj lekárov menštruáciu a ZNOVA A ZNOVA sa mi zrútil svet.... verte mi.... že nasledovalo more sĺz, depresie, nechuť žiť, nerobiť svoju prácu, nechodiť medzi ľudí, uzatvoriť sa pred svetom vo svojom smútku. Ale to nie je cesta.... Okrem toho, vždy bolo ako mäkký vankúš a ochrana pred všetkou bolesťou okamžite poruke láskavé objatie a láska môjho manžela...." pokračovala.

„V istom momente som to vzdala, 2-3 roky sa s osudom vyrovnávala, no potom som vykročila na cestu života s pochopením a energiou, že nemať deti je bolestivé, ale nie určujúce pre to, aby som mohla žiť ŠŤASTNÝ A PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT. Som zdravá, milovaná, mám úžasnú rodinu, priateľov, zbožňujem svoju prácu, snažím sa pomáhať ľuďom, ovplyvňovať ich život tým, že budú zdravšie žiť.... proste sa snažím po sebe zanechať stopu, ktorá má pre mňa význam, hodnotu a dáva zmysel môjmu bytiu...." vyjadrila sa. „Teda povzbudenie pre VŠETKY ŽENY, ktoré si prejdú alebo už prešli podobným osudom...Bolí, ale prebolí.... BUĎTE SILNÉ, KRÁSNE, ĽÚBTE SA, buďte si vedomé svojou HODNOTOU. Vaši blízki a priatelia vás budú rovnako milovať s dieťaťom aj bez. Jednoducho, BUĎTE ŠŤASTNÉ," odkázala na záver.

Archívny rozhovor so Zorou Czoborovou

Bezchybný vzťah Czoborovej? Kdeže: O TOMTO sa s Petrom vadíme! (Zdroj: NL/TH)