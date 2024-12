VLNA kritiky na nové moderátorky Let's Dance: Nehodia sa tam... Vypíname televízor!

Anna Jakab Rakovská & Janka Kovalčiková (Zdroj: TV Markíza)

V poradí už 10. ročník úspešnej tanečnej šou Let’s Dance prinesie divákom viacero prekvapivých noviniek. Už na jar 2025 sa na Slovensku opäť rozpúta tanečná horúčka. Poznáme už aj prvé meno celebritnej tanečníčky, ktorou sa stala herečka Zuzana Mauréry. Jednou z najvýraznejších zmien je obsadenie moderátorských postov. Novou moderátorskou dvojicou sú herečky Jana Kovalčiková a Anna Jakab Rakovská.

„Janka a Anička prinášajú sviežosť, humor a autentickú energiu, čo sú elementy, ktoré perfektne dopĺňajú atmosféru našej šou. O tom, že sú tou správnou voľbou, nás presvedčili svojou schopnosťou pracovať s emóciami divákov a vytvárať jedinečný zážitok. Pevne verím, že si ich diváci ako moderátorky zamilujú,“ prezradil kreatívny producent a režisér šou Pepe Majeský. To si však diváci nemyslia. Z výberu moderátoriek teda nadšení vôbec nie sú. Po tom, čo táto novinka uzrela svetlo sveta, sa na Janku a Aničku spustila vlna kritiky.

„To si budú nonstop skákať do reči a budú hrať východniarky v Bratislave. Všetko ako tak normálne pokazíte. Hodí sa do takej šou moderátorská dvojica muž-žena. Nezabudnite ešte dobabrať SuperStar a už úplne vypínam televízor," rozhorčila sa istá žena. „Dôstojnejšiu dvojicu ste medzi takým množstvom moderátorov nevedeli nájsť? Otrasné. Čo keď tieto dve tancovali, to je hlavné kritérium?" rožčuľoval sa ďalší. „Tak to vôbec nie ako herečky sú dobré, ale moderovanie ste mali nechať na profíkov," pridala sa iná žena. Niektorým sa však výber moderátorov veľmi páči. A čo povedali na novú výzvu herečky? Dočítate sa na druhej strane článku.