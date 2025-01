Tragická smrť dcérky (†10) známej Slovenky: TOTO prezradilo parte!

Andy Opálená prišla o dcérku (Zdroj: Instagram AO)

Známa influencerka Andy Opálená mala veľmi smutný koniec roka. Navždy prišla o svoju milovanú dcérku Ninku. 10-ročné dievčatko odišlo z tohto sveta náhle a nečakane. „Najhoršie ráno. Moja milovaná dcérka dnes 30.12.2024 išla do nebíčka. Naše posledné Vianoce, kde si bola taká šťastná,“ napísala k spoločným fotkám. „Naše Vianoce a zrazu tu nie si.“ Čo konkrétne sa stalo, neprezradila.

„Taká bolesť, nikomu to neprajem, pochovať si vlastné dieťa. 10 rokov sme to dali! A čo sa to stalo... Ak toto prežijem,“ napísala čím naznačila, že dievčatko trápili zdravotné problémy. Neskôr priblížila, že ako zomrela. „Chcem vám povedať, že sama neviem, čo sa stalo. Ninka išla do Francúzska lyžovať, tešila sa, ale 30.12.2024 neotvorila očká," uviedla na sociálnej sieti.

„Od narodenia mala metabolické ochorenie LCHAD, musela dodržiavať stravu a brať lieky. Nebolo to jednoduché, no držala sa," priznala. Influencerka po skoro mesiaci zverejnila parte. To prezradilo, že sa posledná rozlúčka s anjelikom bude konať 30. januára na cintoríne vo Vrakuni.

