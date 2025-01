Náhla SMRŤ dcérky (†10) známej Slovenky: Ráno NEOTVORILA oči… Sama nevie, čo sa stalo!

Influencerke Andy Opalenej zomrela dcérka (Zdroj: Instagram AO)

30.12. bol najhorší deň pre slovenskú influencerku Andy Opalenu. Zasiahla ju najsmutnejšia správa - zomrela jej 10-ročná dcérka Ninka. „Najhoršie ráno. Moja milovaná dcérka dnes 30. 12. 2024 išla do nebíčka. Naše posledné Vianoce, kde si bola taká šťastná,“ napísala k spoločným fotkám. „Naše Vianoce a zrazu tu nie si," doplnila. „Taká bolesť, nikomu to neprajem, pochovať si vlastné dieťa. 10 rokov sme to dali! A čo sa to stalo... Ak toto prežijem,“ dodala.

O pár hodín neskôr napísala, že sama nevie, čo sa mohlo stať. Jej dcérka však trpela metabolickým ochorením. „Chcem vám povedať, že sama neviem, čo sa stalo. Ninka išla do Francúzska lyžovať, tešila sa, ale 30.12.2024 neotvorila očká," napísala na sociálnej sieti. „Od narodenia mala metabolické ochorenie LCHAD, musela dodržiavať stravu a brať lieky. Nebolo to jednoduché, no držala sa," priznala.

Čo je metabolické ochorenie LCHAD?

Je to dedičná porucha metabolizmu mastných kyselín, spôsobená mutáciou v géne HADHA. Táto porucha ovplyvňuje schopnosť tela rozkladať mastné kyseliny s dlhým reťazcom na energiu. Ide o súčasť procesu známeho ako beta-oxidácia, ktorý prebieha v mitochondriách (energetických centrách buniek).