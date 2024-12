Veľmi SMUTNÝ koniec roka: Známej Slovenke zomrela 10-ročná dcéra!

(Zdroj: Instagram AO)

Reč je o influencerke Andy Opalenej, ktorá smutná správu zverejnila na sociálnej sieti Instagram. „Najhoršie ráno. Moja milovaná dcérka dnes 30. 12. 2024 išla do nebíčka. Naše posledné Vianoce, kde si bola taká šťastná,“ napísala k spoločným fotkám. „Naše Vianoce a zrazu tu nie si.“ Čo konkrétne sa stalo, neprezradila.

„Taká bolesť, nikomu to neprajem, pochovať si vlastné dieťa. 10 rokov sme to dali! A čo sa to stalo... Ak toto prežijem,“ napísala čím naznačila, že dievčatko trápili zdravotné problémy a o čo konkrétne išlo, odhalí, keď bude mať viac síl. „Prosím vás, kto môžete, zapálte Ninuške sviečku,“ poprosila svojich sledujúcich Andy.

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť.