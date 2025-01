Paťo z Paneláka už býva v DOME: Má skvelú rodinu a jeho krásnu manželku čaká prelomový rok!

Samo Spišák s manželkou Viktóriou (Zdroj: Instagram V.S.)

Herec a režisér Samo Spišák nerád hovorí o súkromí. Zato na obrazovke sme ho videli v Paneláku alebo v seriáli Hranica. A za sebou má už aj réžiu prvého filmu Smolu nosíš ty, láska. Tá jeho súkromná láska, herečka Viktória Spišáková (predtým Valúchová), mu smolu rozhodne nenosí! Pár tvoria od roku 2017 a v roku 2018 sa im narodila milovaná dcéra Margarétka. Herečka, ktorú poznáme zo seriálov Búrlivé víno, Sestričky či Hranica, vtedy na instagram napísala: „Všetko, čo potrebujem, sa mi zmestí do náručia... Ja som si fakt nemyslela, že dokážem niekoho milovať tak ako moju dcéru, ale naozaj sa tá láska násobí a nedá sa to vysvetliť nikomu, kto si to nezažil…“ vyznala sa o čosi zdieľnejšia herečka.

Viktória so Samom si prstene na ruky nasadili v ruku 2021 a svadbou tak spečatili svoj vzťah. Po dvoch rokoch do rodiny pribudol syn Eliáš a na jeho prvé narodeniny Viktória dala status na instagram: „Krásny život mám. S nimi. Ale aj mi pekne lezú na nervy niekedy... dnes som napríklad vyťahovala zo záchodu zubnú kefku, rolku toaletného papiera, špirálu, Belinu hračku a croissant som spláchla. Všetko hádže do záchoda. A tak sa na tom smejem, keď večer zaspí. Ale až keď spí,“ zdôverila sa v októbri minulého roka.

Samo Spišák s manželkou Viktóriou sa presťahovali do domu (Zdroj: Instagram V.S.)

Dosiať najťažší bol ale pre rodinu rok 2024.uviedla Viktória.

Zabiehanie v novom prostredí a v novom dome bolo celkom úspešné, pokojné a láskavé. „Musím si zvyknúť na to ticho, žiadna električka, žiadna diaľnica, žiadne pouličné lampy... ešte si musím zvyknúť na to, že sa Margarétka ráno o 7 ide hojdať na dvor v pyžame, že už nemusíme ísť pozrieť na stavbu… Bolo to ťažkých 7 mesiacov, boli chvíle keď som si myslela, že sa ani nenasťahujeme… rekonštrukcia, to je príliš veľa dilém a problémov pre manželstvo, pre dvoch ľudí, ktorí do toho riešia skoro novorodenca, 5-ročné dievčatko a psíka v rokoch…“ zverila sa v septembri a ďalšie mesiace pridávala slová o veľkých očakávaniach a zvedavosti, čo prinesie rok 2025.

„Tento rok cítim, že je pre mňa prelomový. Budem mať 30. Mám dve deti, manžela, dom a psa. Všetko čo som vždy chcela som stihla do 30tky... to som ani nesnívala,“ teší sa Viktória s dodatkom, že už sa nikdy nechce sťahovať.