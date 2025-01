Pellegrini chcel udeliť štátne vyznamenanie Zdene Studenkovej: ODMIETLA HO!

(Zdroj: Ján Zemiar)

Komu Peter Pellegrini ocenenia v sobotu odovzdá, nie je zatiaľ známe. No ako informuje Denník N, jedno štátne vyznamenanie mal v pláne dať aj herečke Zdene Studenkovej. Tá ho však odmietla.

„Oslovili ma, slušne som sa poďakovala a odmietla. Nemám potrebu prevziať toto ocenenie v situácii, v akej sa momentálne nachádza kultúra na Slovensku. Keby to bolo za iných okolností, nemala by som s tým problém, považovala by som to za česť, ale vzhľadom na to, čo sa deje v kultúre, som to urobiť nemohla,“ vyjadrila sa herečka.

Udelením štátnych vyznamenaní prezident Slovenskej republiky oceňuje mimoriadne alebo významné zásluhy v prospech Slovenskej republiky, demokracie, obrany a bezpečnosti štátu, výsledky činnosti alebo iné výnimočné činy.