STRACH o známeho Slováka: Na dovolenke v Thajsku ODPADOL... Museli ho OŽIVOVAŤ!

Jovinečka museli na dovolenke oživovať (Zdroj: Instagram FJ)

Jovinečko si so svojou snúbenicou Biankou Rumanovou užívajú dovolenku v exotike. Krásne chvíle však vystriedali momenty plné strachu. Influencer zverejnil na Instagrame fotografiu z thajskej nemocnice. Vzápäti vysvetlil, čo sa mu stalo. Nikdy si nepomyslel, že skončí v rukách lekárov. Vo videu opísal, že sa už cíti neporovnateľne lepšie než včera a má naspäť “svoju farbu".

Známy Slovák totiž odpadol a miestni ho musela aj oživovať, keďže bol akurát vtedy sám. „Doplatil som na to, aký akčný a aktívny život žijem. Vždy si naberám na svoje ramená veľmi veľa,“ povedal s tým, že v street foodoch zjedol aj to, čo nemal. „Z toho som zvracal, mal som oslabené telo a do toho prišli aj ďalšie aktivity, ktoré sme počas toho dňa mali," dodal.

(Zdroj: Instagram BR)

Potom Jovinečko dostal od lekárov na výber - buď ostane v nemocnici alebo môže ísť na ubytovanie, kde bývali. Rozhodol sa teda, že lôžko opustí a vybrali sa na novú vilu, kam sa presťahovali. Svojich fanúšikov o incidente upovedomila aj Bianka a upokojila ich s informáciou, že Filip je už v poriadku. Celá situácia ich však veľmi prekvapila, keďže sa im ešte nikdy nič také nestalo.

(Zdroj: Instagram FJ)