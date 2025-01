Pocisková spomína na herecké začiatky: Zuzana Fialová na ňu kričala a... Malo to dôsledok!

Nela Pocisková v seriáli Ranč (Zdroj: Tv Joj/Stanka Topoľská)

Nela bola odjakživa horkokrvné dievča. Horúca krv ale znamená aj horúcu hlavu, s ktorou sa Nela rúti zo zásady priamo proti múru. Taká hrdinka, ktorú Pocisková stvárňuje v seriáli Ranč. Vo vlastnom živote nepreráža hlavou múr: „Ja naopak veľa, niekedy až priveľa, premýšľam. Myslím si, že som menej odvážna, ale citlivá absolútne rovnako. Niekedy riešim veci hneď s horúcou hlavou a dosť to na sebe nemám rada, no myslím, že si v realite omnoho menej verím,“ priznala Pocisková.

Zaujímavosťou je, že hrdinke seriálu dali rovnaké meno ako má samotná herečka – Nela. A nestalo sa to prvýkrát. „Prvýkrát som bola Nela v Ordinácii v ružovej záhrade, keď som mala 14 rokov… mne tam hrala maminku Zuzka Fialová a mala som sa volať Silvia…“ pripomenula Nela divákom, ktorí si nepamätajú a vyrozprávala historku, čo sa dialo na pľaci a prečo jej napokon prischlo jej vlastné krstné meno.

Druhýkrát je to v seriáli Ranč, kde je charakter hrdinky celkom zložitý. Jej postava si prejde celkom ťažkými situáciami a stvárniť to tak, aby to bolo uveriteľné, vyžadovalo úsilie: „Jedna z najväčších výziev bola dostať do seba emóciu tej horúcej krvi, tej horúcej hlavy, ktorá ide proti múru. Dostať do seba energiu postavy, ktorá je excentrická, živelná, navonok nebojácna, no vo vnútri citlivá duša.“ A ak sa pýtate, ktoré sú herečkine najobľúbenejšie momenty v seriáli, tak sú to práve tie s koňmi: „Kôň je pre mňa zázračné zviera, ktoré má nádhernú energiu, odmalička ich milujem a každá chvíľa pri nich je pre mňa vzácna. Silné boli viaceré momenty. Jeden z najkrajších obrazov sme natočili ako jeden z posledných. Spontánne sa okolo nás rozbehlo stádo koní, a práve v tej chvíli sme boli ako keby v inom časopriestore. Pre mňa to malo nádhernú emóciu,“ rozplýva sa Nela. Vyskúšajte aj vy, či sa budete rozplývať pri sledovaní seriálu Ranč, ktorý štartuje v pondelok 6. januára o 20.30 na JOJ-ke.

