Adela Vinczeová (Zdroj: STVR)

Silvester na Jednotke odštartuje premiérová 15. séria šou Milujem Slovensko svojou prvou špeciálnou silvestrovskou epizódou. Do tímov sa k osvedčeným kapitánom Adele Vinczeovej a Danovi Danglovi postavia slovenskí speváci a lídri kapiel Lukáš Adamec, Emma Drobná, Dominika Mirgová, Šarkan z Hexu, Lasky z Pary a Juraj Podmanický z Billy Barman. A keďže sa jedná o Silvester, úplne prirodzene padla aj otázka, aký bol najnetradičnejší Silvester Adely Vinczeovej. „Myslím, že to bolo na jednej chate, to bolo veľmi zlé. Tam prišli rôzne dvojice a nič zásadné sa nestalo, len…“ prezradila, v čom bol zádrhel. Každopádne to bola zvláštna zostava a zvláštne vytriezvenie – a nielen z alkoholu.

Adela si novoročné predsavzatia dáva veľmi opatrne, pretože na ňu vytvárajú tlak. Ro 2024 bol však pre ňu plný zaujímavých právd o sebe aj o iných. Niesol sa v znamení zbavení sa ilúzií, ale bol vynikajúci po rodinnej stránke. Čo by jej teda mal priniesť rok 2025? Odpoveď sa dozviete vo videu, určite však moderátorke prinesie reláciu Milujem Slovensko, v ktorej sa - ako sama priznala - trápi s jednou súťažnou disciplínou. Vypočujte si aj odpoveď na otázku, či jej počas pauzy v nakrúcaní chýbala táto relácia. Je zvláštne a typicky „Adelovsky“ vtipné, k čomu tento pocit prirovnala. A nechýbala ani odpoveď, prečo moderátorka miluje Slovensko... Nezabudnite sledovať reláciu 31. decembra o 20.15 na Jednotke.

Adela na TENTO Silvester nikdy nezabudne: Rozchody a návšteva pohotovosti! (Zdroj: STVR)