Tlačová konferencia Celebrity Combat. David Key (Zdroj: Ján Zemiar)

David Key sa nevzdáva. Stále chce byť na očiach, takže prijíma ponuky nielen do rôznych televíznych projektov ale pokračuje aj v spievaní a nakrúcaní klipov. Spev teda na klinec rozhodne nezavesil.hovorí David a na margo klipu dodáva:

V ďalších slovách David uvádza, že chce vyhnať diabla zo svojho tela a bolo mu poradené, aby navštívil exorcistu na východe. Hoci dosiaľ ničomu takému neveril, teraz ho plánuje navštíviť, aby zistil, či fakt doňho niečo nepreniklo. „Ľudia, nemyslite si, že mi preplo, chcem to vyskúšať a uvidíme,“ hovorí s domnením, že to možno spôsobil náš malý šoubiznisový svet. Už neraz mal totiž do činenia s vyhrážkami či hejtami. Možno aj preto si chce od šoubiznisu oddýchnuť a Vianoce či Silvester plánuje tráviť vo svojom apartmáne v Egypte. S kým, ako dlho, a čo by si on sám chcel nájsť pod vianočným stromčekom, sa už dozviete vo videorozhovore.

David Key už nevie, ako ďalej: Návšteva EXORCISTU! Čo sa s ním deje? (Zdroj: NL/TH)