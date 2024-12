ROZCHOD hviezdy SuperStar: Po pol roku išli s partnerom OD SEBA!

Adam Pavlovčin (Zdroj: Ján Zemiar)

Adam Pavlovčin sa blysol v roku 2021 v SuperStar. Spevácku súťaž vyhral a jeho hviezda začala stúpať raketovou rýchlosťou. Umelec sa nikdy netajil svojou orientáciou a v júli tohto roku priznal, že má partnera. Svojho priateľa našiel až v Holandsku. „Áno, častejšie sa ocitám v Amsterdame, kde som sa možno zamiloval. Takže aj ten osobný život je tak trošku v rozkvete. Som po dlhej dobe veľmi spokojný,“ priznal v tom čase pre český web Super.cz.

Nuž a teraz hlási rozchod. Pre český portál Extra.cz prezradil, že už so svojou polovičkou netvoria pár. „Mal som teraz partnera asi pol roka, bolo to také intenzívne randenie, pretože bol z Amsterdamu. Tam sme sa v dobrom rozišli, úplne to nefungovalo, ale môžem to nazvať intenzívnou letnou láskou," zveril sa spomínanému denníku.

Na zoznamke ho po rozchode nestretnete. „Nie som asi ten typ na to. Mám pocit, že také naplánované rande je niekedy pre mňa až za trest, pretože tam ideš ako na pohovor. Hovoríš o svojom živote znova a znova a vlastne sa mi z toho vytratila tá radosť,“ dodal. Uprednostňuje teda náhodné stretnutia.