Odvrátená tvár Lukyho Hoffmana (†47): Blízkym robil zo života peklo... Modlili sa, aby ho nestretli!

(Zdroj: TikTok/FacebookLD)

Ladislav Ďurkovič zverejnil na sociálnej sieti Facebook dlhý príspevok, v ktorom odhaľuje, ako Hoffmana poznal on. Mal k nemu totiž oveľa bližšie, ako ktokoľvek iný, sprevádzal ho tým najkrajším obdobím jeho života, no sledoval aj jeho následný pád. Na adresu Lukyho tak ani po jeho smrti nedokáze nájsť pekného slova.

Podľa jeho vlastných slov uňho namiesto pokory opäť zvíťazila sebastrednosť, bezohľadnosť a sebectvo, ktoré ho aj predtým stiahlo na dno. Dokonca sa kvôli tomu pohádali, že mu jojkár nemá čo radiť a miešať sa do života. Ďurkovič napísal narovinu, ako Hoffmana poznal a čo si o ňom myslí a nebral do úvahy nepísané pravidlo: "O mŕtvych len v dobrom."

Konverzácia sa rozpútala aj pod samotných príspevkom. A tam o svojom niekdajšom "chránencovi" odhalil ešte viac. Práve, keď tam ktosi spomínané "pravidlo" vytiahol, Ďurkovič reagoval: „Všetci jeho pozostalí sa len modlili, aby ho už v živote nestretli, toľkokrát im ublížil, toľkokrát ich sklamal, zas a zas. Urobil im zo života peklo,“ šokoval drsnými slovami bývalý jojkár.

„Ver mi, že viem, o čom hovorím. Boli to strašné, strašné veci, ktoré bol schopný spáchať aj tým najbližším, ktorí ho milovali,“ pokračoval redaktor. A keď sa ho ktosi opýtal, či zo strany Lukyho cíti zradu, odpovedal: „Ja? Nie vôbec. On zradil seba a hlavne strašne ublížil všetkým vôkol seba. A to nevravím o desiatkach obetí jeho kriminálnej činnosti, ale o mamke, žene, deťoch. Strašné, ako ich vytrápil,“ dodal otvorene Ďurkovič.

(Zdroj: Faceboo LD)