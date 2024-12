Hviezdne páry sú spolu desaťročia, zvládli (nielen) skúšku času: Ich tajomstvá k dokonalým manželstvám!

(Zdroj: TASR)

Vo svete šoubiznisu, kde rozchody a rozvody bežne zapĺňajú titulky článkov na internete a v časopisoch, sa predsa len nájdu dvojice, ktoré dokazujú, že aj v žiari reflektorov môže láska prekvitať a vydržať desaťročia. Napriek mnohým prekážkam totiž naďalej kráčajú životom spolu a sú príkladom, že pravá láska naozaj existuje.

Martin a Dagmar Hubovci

Martin Huba a jeho Dagmar predstavujú dokonalý prototyp lásky, ktorá trvá už bezmála polstoročie. Spoznali sa ešte ako deti, no zamilovali sa do seba až počas štúdia na vysokej škole. Tajomstvo ich šťastného manželstva spočíva vo vzájomnom rešpekte, komunikácii a ochote prispôsobiť sa jeden druhému. Obaja sa navyše zhodujú, že súčasťou ich lásky je bezhraničná podpora, rovnako ako i spoločné úsilie nájsť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom. Veď ako Martin Huba viackrát verejne poznamenal: „Rešpekt je základ. A k tomu ešte veľa humoru.“

Spoznali sa ako mladí adepti herectva na prijímacích skúškach na VŠMU, kde Eva očarila Mariána svojím pôvabom. Už v druhom ročníku začali spolu chodiť, po skončení školy sa zosobášili a na svadobnú cestu zamierili do Trenčianskych Teplíc. Manželmi sú už neuveriteľných 51 rokov, počas ktorých ich spájal nielen spoločný život, ale aj práca v divadle. Napriek búrlivým hádkam, ktoré podľa Evy boli ich „talianskym receptom“ na dlhotrvajúce manželstvo, vždy dokázali nájsť cestu k zmiereniu.

Dvojica hercov tvorí harmonický pár 53 rokov. Ich manželstvo pretrvalo napriek výzvam, ktorým čelili profesionálne i osobne. Vierka Richterová po narodení syna Tomáša dobrovoľne uprednostnila starostlivosť o rodinu pred kariérou, čo Emil veľmi obdivuje. Podľa neho je pre úspešný vzťah kľúčové, aby jeden z partnerov vedome podporoval rodinné zázemie. Obaja sa zhodujú, že manželstvo je predovšetkým dialóg, ktorý si vyžaduje rešpekt, pochopenie a schopnosť spolupracovať. On sám sa považuje za neurotika a otvorene hovorí o tom, že Vierka to s ním nemala jednoduché, ale práve jej pokojná povaha, a to aj v čase, keď sama bojovala s onkologickým ochorením, je niečo, za čo ju bude do smrti obdivovať i milovať.

Eva Máziková spoznala svojho manžela, nemeckého podnikateľa Petra Hubera, za mimoriadne zaujímavých okolností – na jeho vlastných zásnubách s inou ženou. Napriek tejto komplikácii sa zrodila ich láska, ktorá trvá viac ako polstoročie. Eva, známa svojím temperamentom a nevyčerpateľnou energiou, je neriadenou strelou, s ktorou držať krok nebýva vždy jednoduché. Peter, pokojnejší a rozvážnejší typ, je však jej perfektným protipólom. Ako sama Eva s úsmevom vraví, občas si od nej síce potrebuje oddýchnuť, no už po chvíli jej píše, že mu chýba.

Dvojica oslávila diamantovú svadbu po viac ako 60 rokoch manželstva. Ich láska sa začala „na prvý feromón,“ ako vtipne spomína Ľubomír, keď sa ako 23-ročný spisovateľ ocitol v dome mladej Oľgy, ktorá mala iba 16 rokov. Jej okamžite učaroval jeho hlboký hlas, okuliare a príbeh rebelujúceho autora s knihou. Po svadbe, ktorá sa konala v roku 1962, sa ich svadobná cesta odohrala skromne - na vinobraní v Modre. Dnes, po piatich deťoch a množstve spoločných zážitkov, dokazujú, že život vo dvojici sa zvláda ľahšie s humorom, láskou a ochotou nachádzať kompromisy. Hoci majú rozdielne záujmy, spája ich vzájomná prítomnosť – pre oboch je najobľúbenejšie miesto presne tam, kde je ten druhý.