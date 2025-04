Umelá inteligencia žene (27) odhalila desivú diagnózu: Najprv neverila, o pár mesiac prišiel ŠOK!

(Zdroj: X/haberetmedya/Getty Images)

PARÍŽ - Marly Garnreiterová si myslela, že jej zdravotné problémy sú len dôsledkom smútku po smrti otca. Keď však zadala svoje príznaky do ChatGPT, umelá inteligencia jej predpovedala rakovinu krvi. Spočiatku to ignorovala, no neskôr jej lekári diagnózu potvrdili.