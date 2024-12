Speváčka, ktorá UTAJILA celé tehotenstvo: Dcérku ešte STÁLE kojí! Bio mama?

Lenka Rakar (Zdroj: psc)

Herečka a speváčka Lenka LeRa Rakar je neoddeliteľnou súčasťou muzikálu Vyznanie, ktorým režisér Ján Ďurovčík otvoril svoje nové divadlo JANART. „Ja sa veľmi teším, že takéto divadlo vôbec vzniklo, zvlášť so zameraním na muzikál, že to celé zabezpečil, zrežíroval a zariadil Janko Ďurovčík, s ktorým veľmi rada spolupracujem už dlhé roky,“ nešetrila speváčka nadšením.

Vyznania však nie sú len témou muzikálu, ale aj súčasťou Lenkinej každodennej reality. „Teraz to zažívam, pretože mám malú dcérku, ktorá začína pekne rozprávať, má 2,5 roka a jej vyznania sú také, že každé ráno začína tým, že ‚mama moja, joj ľúbim ľúbim‘, to sa nedá ničím nahradiť, ani k ničomu inému prirovnať. Ale bolo pár lichôtok, keď som bola mladšia,“ priznala so smiechom. Tie si dnes užíva od svojho partnera. „Môj priateľ je človek, ktorý ma zásobuje nie iba komplimentami, ale aj rôznymi pozornosťami a zároveň sa krásne stará o našu dcérku a o mňa. Cítim sa ako žena veľmi fajn a dopriala by som to každej,“ nešetrí superlatívmi na svojho partnera, s ktorým však stále nie je zosobášená a vo videu vysvetlila, prečo.

Má však obrovskú radosť z doslova vymodlenej dcérky Riany, ktorú aj vo veku dva a pol roka stále dojčí a je na to patrične pyšná. „Keď môžem, nevidím dôvod prečo nie. Jasné, že nemôžem schudnúť tak, ako by som chcela... ale podľa mňa to nie je dôležité, pretože nebudem dcéru ukracovať o to, čo jej môžem dať.“ A čo otázka druhého dieťatka a súrodenca pre svoju princeznú? LeRa v tom má úplne jasno!

