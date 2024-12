Veľké FINÁLE markizáckej Farmy: Favorit pohorel... TOTO je VÍŤAZ!

(Zdroj: TV Markíza)

Uplynulý týždeň sa na markizáckej Farme niesol v znamení súbojov. Posledná pätica súťažiacich si každý deň merala sily v súbojoch, za ktoré získavali diamanty. Hoku získal najvyšší počet, a tak mal zaručený priamy postup do finále. Matúša tam posunuli exfarmári, no a Peťo si svoju miestenku musel vybojovať v dueli s Lucy.

No a tí si v nedeľu zmerali sily vo veľkom finále o konečnú výhru 72 100 eur. Víťazom sa stal ten, ktorý mal po siedmich disciplínach na svojom konte najvyšší počet bodov. Bodovalo sa nasledovne: prvý získal 2 body, druhý 1 bod a ten, čo v disciplíne skončil na poslednom mieste, nezískal nič. Zaujímavosťou tiež je, že do poslednej, rozhodujúcej disciplíny postúpili už iba dvaja najúspešnejší.

Prvou duelovou disciplínou bol "Zvon v ľade" a ako už samotný názov napovedá, finalisti museli z obrovského kusu ľadu vysekať zvon. Komu sa podarilo naň zazvoniť ako prvému, vyhral. No hneď v úvode finále nastal zvrat. Zdalo sa totiž, že vyhral Hoku, ako sa však ukázalo, z ľadu nevytiahol celý zvon, ale iba jeho časť. Po prvej disciplíne tak bol stav bodov - Hoku: 1, Matúš: 0, Peťo: 2

Druhá duelová disciplína niesla názov "Mocný kolotoč" a v nej sa súťažiaci museli čo najdlhšie udržať na lane, ktoré sa postupne predlžovalo. Ako prvý sa pustil Matúš, po ňom nasledoval Peťo a najdlhšie sa udržal Hoku. Po druhej duelovej disciplíne tak bol stav bodov- Hoku: 3, Matúš: 0, Peťo: 3

V tretej disciplíne s názvom "Ali a 40 kamarátov" museli finalisti držať v predpažení kocky, ktorých počet sa postupne zvyšoval. Ako prvému kocky spadli Hokuovi, druhému sa vyšmykli Matúšovi a najdlhšie ich pred sebou udržal Peťo. Po tretej disciplíne tak bol stav bodov- Hoku: 3, Matúš: 2, Peťo: 5

Štvrtá duelová disciplína niesla názov "Kôš plný fakličiek" a úlohou finalistov bolo najprv odrezať z klády kus dreva a ten potom nasekať na fakličky. Tie museli mať takú veľkosť, ktorá sa zmestila cez škáričku do koša. Hokuovi sa kládu nepodarilo ani prerezať, a tak sa o víťazovi tejto disciplíny rozhodovalo medzi Matúšom a Peťom. A viac sa podarilo nasekať Peťovi. Po tejto disciplíne tak bol stav bodov- Hoku: 3, Matúš: 2, Peťo: 7

Piata duelová disciplína bola "Vedomostný kvíz". Pripravených bolo 12 otázok a odpovedalo sa na všetky s tým, že finalisti sa na odpoveď prihlasovali. Kto sa prihlásil ako prvý, odpovedal. Ak bola odpoveď správna, bod si pripočítal, aj nesprávna, jeden bod sa odpočítal. Po tejto duelovej disciplíne bol stav bodov - Hoku: 3, Matúš: 4, Peťo: 8

Šiesťou disciplínou bol "Hlas ľudu", teda SMS hlasy od divákov. Tie mohli finalistom pripísať do bodovej tabuľky ďalšie 3 body. Najviac SMS-iek, konkrétne 29 374, získal Peťo, a tak po tejto disciplíne bol stav bodov - Hoku: 3, Matúš: 4, Peťo: 11. To znamená, že do poslednej disciplíny postúpili už iba Matúš a Peťo.

O celkovom víťazovi rozhodla posledná disciplína s názvom "Boj o víťazné konto", v ktorej sa Peťov bodový náskok zmenil na výhodu - zatiaľ čo on musel prepíliť len jednu latku, Matúš ich musel prepíliť 7 - teda toľko, o koľko mal oproti Peťovi menej bodov. No a po splnení ostatných úloh sa celkovým víťazom Farmy 16 stal Peťo!

