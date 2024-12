Nádherné slová kardiológa Fischera: Toto je liek na boľavé srdce!

Prezident a viceprezidenti Čs. leva na návšteve u Marcely Laiferovej (Zdroj: Ján Zemiar)

Viliam Fischer bol jedným z hostí Marcely Laiferovej, ktorí sa stretli na príjemnom vianočnom posedení spolu s ostatnými členmi Československého leva. Uznávaný chirurg dokonca dodržal dress code a prišiel v elegantnej červenej košeli. Dôvod je jasný. „Viete, ja som chirurg, ja sa nerozhodujem dlho. Keď sa povie určitá hranica… Ja uznávam tú pyramídu. Šéf je Jožo. Keď som ja šéfoval, tak tak isto. Národ nieže musí počúvať, národ musí dať na šéfa, ale ten šéf musí mať vedomosti a musí mať na to. A tu sme pri kameni úrazu,” vysvetlil Fischer svoj prístup, ktorý prenáša z pracovnej sféry aj do spoločenského života.

Svoje slová plné rešpektu adresoval aj prezidentovi združenia, Jožovi Oklamčákovi. „Jožo nás drží už roky pohromade. Mnohí sa na neho dívajú ako na človeka s vystredným oblečením, súťažami krásy, mladými ženami. Ale keby ho poznali, zistili by, že je to človek s obrovskými životnými skúsenosťami. Je to vzdelaný, inteligentný človek, a som rád, že som s ním a v jeho spoločnosti,” nešetril uznaním.

K červenej farbe má však Fischer osobitý vzťah. „Mám ju rád skôr na sebe ako v operačnom poli. Lebo v operačnom poli, keď je veľa tej červenej krvi, to znamená, že niečo krváca, a to je komplikácia. To nie je dobré,” vysvetľuje. A keď už sme boli pri srdcových záležitostiach, spýtali sme sa odborníka na slovo vzatého, čo je najlepším liekom na boľavé srdce. „Závisí od charakteru bolesti, z čoho pramení. Či pramení z hlavy, z ľavej komory, alebo z lásky či nelásky niekoho. Na túto otázku dať odpoveď, to by bolo na celú knihu,” zareagoval so svojím typickým nadhľadom. Aj napriek náročnosti svojej profesie nezabúda na to, že lekár musí byť najmä človekom. „Pacient v prvom rade potrebuje úprimné slovo a úsmev,” prezradil svoje pravidlo a dodal, čo urobil ako prvé, keď sa stal šéfom. Hneď od začiatku stanovil jasné pravidlá!

