VEĽKÉ FINÁLE Česko Slovensko má talent: Jasmina ako VÍLA, dôležité osoby NEPRIŠLI a... TOTO je víťaz!

Veľké finále Česko Slovensko má talent (Zdroj: TV JOJ)

Televízia Joj v sobotu večer odvysielala veľkolepú bodku za 12. ročníkom obľúbenej šou Česko Slovensko má talent. V priamom prenose svoj talent predviedlo 7 súťažiacich. Malo byť ich 8, no žiaľ, piloti Chaix brothers sa nemohli dostaviť. „Musíme vám povedať, že nám je veľmi ľúto, že nemôžeme byť súčasťou veľkého finále. Sme na charitatívnom galavečeri pre deti, a to sa nedalo odmietnuť. Nemôžeme to zrušiť, pretože je to dôležité pre deti, a preto nás veľmi mrzí, že dnes nemôžeme byť s vami," odkázali divákom vo videu.

(Zdroj: TV Joj)

O titul víťaza a výhru 40 tisíc eur tak bojovali spevák Matěj Málek, stepárska skupina R+P Brno, akrobati Duo Stardust, akrobatka Silvia Vršková, speváčka a imitátorka Geneviève Côté, akrobati Sway Pole Vertigo a poetka Kateřina "Svojost" Pokorná. Rozhodne sa bolo na čo pozerať! Večer moderovali, ako obvykle, David Gránský a Jasmina Alagič. No a moderátorka mala ako vždy tip-top look. V zelených šatách pôsobila doslova ako víla.

(Zdroj: TV JOJ)

(Zdroj: TV JOJ)

Po predvedení všetkých vystúpení rozhodli diváci svojimi SMS hlasmi, kto sa im páčil najviac. Predtým však vystúpil na pódiu slovenský raper Boki, ktorému taktiež šou Česko Slovensko má talent zmenila život. Do Superfinále mohli postúpiť len dvaja najlepší, no a Česi a Slováci rozhodli, že to boli akrobatka Silvia Vršková a poetka Kateřina "Svojost" Pokorná.

(Zdroj: TV JOJ)

Absolútným víťazom 12. ročníka Česko Slovensko má talent sa stala akrobatka Silvia Vršková. Na druhom mieste tak skončila Kateřina "Svojost" Pokorná. Gratulujeme!

(Zdroj: TV JOJ)