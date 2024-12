Veľké FINÁLE jojkárskeho Talentu: Už dnes sa rozhodne o víťazovi... TOTO sú finalisti!

Kto sa stane víťazom? (Zdroj: TV Joj)

A vyberať budú spomedzi týchto finalistov:

Matěj Málek (29), spevák

Do finále ho poslala hosťujúca porotkyňa Eva Burešová svojím zlatým buzzerom. Matej pracuje ako údržbár, no priznal, že vyštudoval konzervatórium. Jeho talent však doposiaľ nikto neobjavil, a tak sa jeho priateľka rozhodla ho prihlásiť do šou.

(Zdroj: TV Joj)

Kateřina "Svojost" Pokorná (29), poetka

Marketingová manažérka oslovila Leoša Mareša. Predviedla slam poetry, teda performatívny záner autorskej poézie.

(Zdroj: TV Joj)

Sway Pole Vertigo, akrobati

Vzdušní akrobati na vysokých tyčiach, ktorí pochádzajú z Talianska a Bulharska, zaujali priamo kata talentovej poroty Jara Slávika.

(Zdroj: TV Joj)

Geneviève Côté (48), speváčka a imitátorka

Hviezda z Kanady okúzlila porotu imitovaním zvukov.

(Zdroj: Tv Joj)

Chaix Brothers, akrobacia s lietadlami

Vystúpenie zaujalo porotcu Jakuba Prachařa, ktorý dvojicu poslal svojím zlatým buzzerom priamo do finále.

(Zdroj: TV Joj)

Silvia Vršková (47), akrobatka

Slovenka, ktorá pôsobila aj v slávnom Cirque du Soleil, zaujala porotu tiež vzdušnou akrobaciou.

(Zdroj: TV Joj)

Duo Stardust, akrobati

Akrobacia na kolieskových korčuliach v podaní dvojice Ukrajincov zaujala Martu Jandovú natoľko, že ich svojím zlatým buzzerom poslala priamo do finále.

(Zdroj: TV Joj)

R+P Brno, step

Stepárska skupina R+P Brno si svoj postup do finále musela vybojovať. V semifinále získala najvyšší počet hlasov od divákov.

(Zdroj: Tv Joj)