Boris Filan (Zdroj: psc)

Boris Filan je skvelý rozprávač! V jeho podaní by mal aj ten najnudnejší príbeh šťavu. Za svoj život toho prežil naozaj dosť a vie o tom veľmi zaujímavo hovoriť. Aj preto si ho Peter Marcin pozval ako hosťa do relácie Neskoro večer, kde okrem iného vyrozprával aj príhodu s exprezidentom Milošom Zemanom. „Mimoriadny rozhovor bol, keď som bol v štúdiu a zavolal mi riaditeľ televízie a povedal – o pol hodinu ti prinesieme Miloša Zemana, urobíš s ním rozhovor. Naozaj ho priniesli…“ pokračuje v rozprávaní Filan. „Ja si ho svojím spôsobom vážim ako múdreho chlapíka, najmä v mladosti bol úžasne šarmantný, sadol si do toho štúdia a ja som začal takouto otázkou…“ hovorí Filan a ak by sme pokračovali písanými vetami, zabili by sme jeho rozprávačský talent. Vypočujte si vtipnú historku vo videu a nezabudnite sledovať reláciu Neskoro večer v sobotu o 21.45 na Jednotke. Ďalšími hosťami budú Andrea Kiráľová Somorovská a Jozef Hollý.

Boris Filan mal NEČAKANÝ rozhovor s prezidentom: Na to, čo mu povedal, nikdy nezabudne! (Zdroj: STVR)