Michal Kovačič o dcére: Čo ho prekvapilo pri PÔRODE! Slová o ĎALŠOM dieťati

Michal Kovačič s manželkou Zuzanou Kovačič Hanzelovou (Zdroj: Instagram M.K.)

Kovačič má tak za sebou v podstate dva pôrody a oba prežíval veľmi emotívne. „Bolo to veľmi jednoduché, bolo to veľmi príjemné... myslím si, že emotívnejší a hlavne náročnejší pre moju Zuzku bol pôrod malej Míly a mám z toho obrovskú radosť. Je to veľmi emotívne pre mňa, jediné, čo ľutujem je, že tu Zuzka so mnou nemohla byť,“ povedal šťastný otec.

Zuzana rodila na Morave a keďže Michal bol pri pôrode, spustenie 360° stihol len tak-tak. „Bolo to naozaj na knap. Myslím si, že keby Zuzka rodila o trošku neskôr, tak toto by som naozaj veľmi ťažko stihol, ale vyšlo to úplne zázračne,“ prezradil s úsmevom moderátor. Zážitok z narodenia dcérky ho však úplne ohromil. „Nevedel som si to predstaviť. Čokoľvek ľudia narozprávajú, sú ich osobné skúsenosti, každý to prežíva silno a pre mňa to bolo neuveriteľné. Zobrať si to maličké dieťa na hruď je úplne neuveriteľný zážitok,“ opísal svoje pocity.

Novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová však manžela podporovala aj na diaľku a stála pri ňom od samotnej myšlienky zrodu projektu. A hoci by mnohí povedali, že po príchode domov majú politiky obaja po krk, opak je pravdou. „Nás to baví, baviť sa o politike, baviť sa o debatách, to je niečo, čím žijeme a vôbec nám to neprekáža. Vieme si pri tom aj oddýchnuť,“ vysvetlil Michal. Aktuálne však bude musieť deliť svoj čas medzi prácu aj rodinku, v prioritách má však jasno. „Ja som sa do malej Míly naozaj na prvý pohľad zamiloval, je to skvelé, teším sa na to a určite to vymyslíme tak, aby som s ňou bol čo najviac,“ hovorí s nadšením. Reč sa však zvrtla aj na druhé dieťa a tu nás svojou odpoveďou Kovačič poriadne zaskočil! Tuší o tom vôbec jeho Zuzka?!

