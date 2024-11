Hana Gregorová (Zdroj: Ján Zemiar)

Hana Gregorová si z času načas nenechá ujsť módne prehliadky. Na poslednej svojím výzorom opäť dokázala, že štýl a elegancia sú jej vlastné. Na otázku, či s pribúdajúcim vekom preferuje pohodlnosť a najradšej by chodila v teplákoch, reagovala bez okolkov: „Nie. Ja sa priznám, že aj keď idem na drobný nákup, tak sa upravím, trošku sa namaľujem... Nie... V teplákoch môžem chodiť po dome, keď upratujem a niečo robím alebo nejdem nikde,“ prezrádza Gregorová, ktorá dokazuje, že je dámou za každých okolností.

Doma si však dopraje byť sama sebou a make upu sa vyhýba. „Nechám si oddýchnuť tvár. Potom sa občas sama seba zľaknem v zrkadle, ale to je v pohode,“ prezrádza so smiechom herečka. Tá má aj vo svojom veku energie stále na rozdávanie. Okrem práce sa totiž vrhla aj do omnoho náročnejšej aktivity: „Ja som sa presťahovala v lete, takže ešte stále finalizujeme, likvidujeme z toho starého domu,“ a pridáva slová chvály na partnera, ktorý jej s tým veľmi pomohol.

„Ale som veľmi spokojná. Začala som nakrúcať jeden seriál, čo je fajn, že mám prácu – že trénujem tú hlavu a prídem medzi ľudí. No a ja už som v tomto veku šťastná, spokojná, že sa zobudím, že sa postavím na nohy, že som, dúfajme, zdravá, že svieti slnko, že je pekne, že mám okolo seba pár dobrých ľudí,“ a musíme povedať, že spokojnosť z herečky priam srší. Čo však na zmenu bývania hovoria jej deti? To, čo na ne bonzla, sa synovi Ondřejovi Brzobohatému bude počúvať asi ťažko.

Hana Gregorová sa v TICHOSTI presťahovala: Novučičký dom si navrhla sama! (Zdroj: NL/TH)