MEGA PODVOD v Česku: Naletela aj Bohdalová (93) a prišla o 2 milióny... Súd rozdal TRESTY!

Jiřina Bohdalová (Zdroj: TV Joj)

Okrem Jiřiny Bohdalovej si obrazy od trojice podvodníkov kúpil aj režisér Ivan Zachariáš (53) či riaditeľ českého rádia Impuls Jiří Hrabák (63). V roku 2016 sa však prevalilo, že diela od autorov ako Josef Lada, František Kupka či Josef Čapek, ktoré predávali manželia Eva (40) a Jaroslav (49) Fröhlichovci spolu s obchodníkom s umením Milanom Trokanom (63) sú falošné.

Trojica dodnes tvrdí, že o žiadnom falzifikáte nevedela, no znalci z Katolickej teologickej fakulty UK hovoria jasne - ide o fejky. A tak si po dlhých 8 rokoch ťahaníc na súde podvodníci vypočuli svoje tresty. „Súd opäť dospel k záveru, že sa obžalovaní skutku dopustili,“ prehlásila podľa Blesk.cz predsedkyňa senátu Iva Říhová.

(Zdroj: TV JOJ)

Jaroslav Fröhlich, ktorý je už od minulého roka vo väzbe, dostal 6,5 roka väzenia a musí zaplatiť 10 miliónov korún, Eva Fröhlichová si posedí 5 rokov a Milan Trokan 6 rokov, obaja musia navyše zaplatiť 600 tisíc korún. Celková škoda bola vyčíslená na 25 miliónov korún a odsúdení sa mali pokúsať o ďalšie podvody v hodnote 36,5 milióna.

Samotná Jiřina Bohdalová prišla týmto podvodom o 1,95 milióna českých korún, keď si od trojice kúpila dielo Emila Fillu Zátiší s dýmkou a hrozny. To je aktuálne uložené v trezore súdu. „Spolu s ďalšími nemôže byť majiteľom vydané do právoplatného rozhodnutia,“ vyjadril sa hovorca súdu Jiří Wažik a vzhľadom na fakt, že padlo ďalšie odvolanie, môže to trvať ďalšie roky.