Trápenie markizáckej krásky: Komplikácie po operácii PŔS!

Natalie Kočendová (Zdroj: Instagram NK)

PRAHA - Nie je žiadnym tajomstvom, že Natalie Kočendová zo šou Love Island podstúpila nedávno operáciu pŕs. Na rozdiel od mnohých si ich však nedala zväčšiť, ale zmenšiť. No nevyhla sa komplikáciám!

Každá operácia so sebou nesie isté riziká a mnohé ženy, ktoré si nechali zväčšiť prsia, museli podstúpiť ďalšie zákroky. Problémy mala aj Natalie Kočendová, ktorá si vnady nechala zmenšiť.

Natalie Kočendová v šou Love Island (Zdroj: TV Markíza)

„Mala som infekciu v pravom prsníku, Rozišla sa mi jazva,” priznala komplikácie pre Super.cz. „Už je to dobré, už je to vyliečené. Jazvy zachráni laser neskôr, dúfam, že to bude v poriadku,” dodala kráska.

Ako sa však ukázalo, stále trochu riskuje. Nie vždy totiž nosí špeciálnu podprsenku, ktorú by mala mať na sebe prakticky neustále počas 4 mesiacov. Tento týždeň sa však ukázala na spoločenskej akcii bez nej. „Konečne som si dala dole špeciálnu podprsenku. Je nepríjemné stále ju nosiť. Ešte by som si ju nemala dávať dole, ale myslím, že na tú chvíľku sa nič nestane,” verí Natalie.

(Zdroj: Instagram NK)