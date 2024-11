Česi OPAKUJÚ po Slovákoch: Po markizáckom Let's Dance turné, chystajú TO ISTÉ aj oni... KOMPLIKÁCIE!

Moderátori StarDance Tereza Kostková a Marek Eben. (Zdroj: Česká televize / Lenka Hatašová)

Tanečná šou StarDance žne u našich západných susedov rovnaké úspechy, ako tá slovenská. Niet divu, že sa Česká televízia rozhodla ísť po vzore Markízy, ktorá tento rok priniesla Let's Dance fanúšikom priamo do ich mesta. Turné sa tešilo u Slovákov veľkému úspechu, vystúpenia boli okamžite vypredané, televízia dokonca musela ďalšie termíny dopĺňať.

No a česká verejnoprávna televízia po 13 rokoch vysielania ohlásila turné tiež. V momente, ako moderátori Marek Eben a Tereza Kostková ohlásili štart predpredaja vstupeniek, však predpredajné servery okamžite skolabovali. Ako informuje Blesk.cz, 60 tisíc ľudí sa snažilo v rovnakej chvíli kúpiť vstupenky, do predpredaja však išlo len 30 tisíc.

„Včera bola šupa. Prvý systém spadol, potom 50 000. v poradí. A keď so msa dostala na rad, vypredané. Obrovský záujem. Je vidieť, ako je táto šou obľúbená a je to krásne,“ napísala jedna z fanúšičiek. Verejnoprávna televízia však dala do predaja len mestá mimo Prahy. Tú si necháva na koniec, takže diváci ešte majú šancu. Navyše sa budú pridávať ďalšie termíny vo vypredaných mestách.

„Česká televízia si váži obrovského záujmu divákov a všetkým záujemcom o zakúpenie vstupeniek na StarDance Tour ďakujeme. Teší nás, že veľká väčšina z nich sa predala už v priebehu sobotného večera a nedeľného popoludnia. Už teraz pracujeme na pridaní aj popoludniajších predstavení. O zahájení predaja budeme čoskoro informovať,“ povedala Blesku tlačová hovorkyňa ČT Vendula Krejčová.

Zdeněk Chlopčík je dlhoročným porotcom českého StarDance. Sedí v nej po boku Tatiany Drexler. (Zdroj: Profimedia)