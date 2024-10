Tatiana Drexler vytáča Čechov: Kritika sa na ňu valí z každej strany... Kvôli TOMUTO!

(Zdroj: TV Markíza)

Tatiana Drexler patrí v Let's Dance k tej časti poroty, ktorá hodnotí technický správne prevedenie tanca. Ako bývalá profesionálna tanečnica a učiteľka, ktorá žala úspechy na medzinárodnej úrovni, k tancu rozhodne má čo povedať. Od roku 2007 je navyše rešpektovanou súčasťou aj českého Star Dance. V aktuálnom ročníku sa však veľkej popularite tešiť nemôže.

Česi ju majú v zuboch kvôli jej hodnoteniam. To je podľa nich nespravodlivé a porotkyňa je vraj doslova zasadnutá na Luciu Vondráčkovú. Tej v sobotu povedala: „Veľmi mi vadí, keď niekto tancuje celú rumbu na pokrčených kolenách a ani sa neorazí od rovnakej nohy. Keď je tam nula techniky a mnoho nosených figúr. Mňa to samotnú bolí, pretože viem, že vy viete tancovať, ale toto nebola rumba, ale romantický tanec,“ zahlásila počas priameho prenosu.

Divákom sa však tanec Vondráčkovej páčil a porotkyni poriadne naložili. „Nechápem to hodnotenie! Pani Táňa by sa mala zamyslieť. Naozaj to bol najhorší ranec večera bez ohľadu na to, kto ho tancoval? Vidím to ako dvojitý meter a obľúbenosť a neobľúbenosť párov u poroty. Hanba,“ napísala jedna z komentujúcich. „Ja teda neviem, ale príde mi, že pani Drexler má s Luckou nejaký problém. Dnešné hodnotenie bolo vyložene nepríjemné a hnusné. Asi sme sledovali s pani Tatianou úplne iný tanec,“ pridal sa istý Jakub.

Ďalší si však myslí, že problém porotkyňa nemá len s Vondráčkovou, ale so všetkými mladšími ženami. „Pani Drexler má problém s väčšinou mladých a pekných žien. Zato páni majú jej bezmedzný obdiv,“ dodala istá Veronika. Zaujímavosťou však je, že takýto názor nemajú len diváci českého Star Dance, ale podobný názor vyslovil aj tanečník Matyáš Adamec, ktorý bol hodnotený porotkyňou v slovenskom Let's Dance.

„A keď už sa ťa aj Ďurovčík zastáva, ktorý je ten rádoby bad guy (zlý chlapec, pozn. red.), v podstate každé kolo, tak si už povieš, ok... A keď skrátka táto zatrpknutá stará žena ti tam nasilu začne hejtovať partnerku, tak som... A nie je to len môj pohľad, videli to ľudia tam, čo boli, videl to ten cast (obsadenie, pozn. red.), videli to ľudia v komentároch, videli to všetci, že je to skrátka too much,“ zahlásil tanečník v podcaste Space by Nikita Jankovičová na adresu Drexler.

Nasledne aj on upozornil na istú nespravodlivosť zo strany porotkyne. „A potom hlavne keď sa tam niekto vyzlečie z tých frajerov, čo tam sú, tak zrazu majú super hodnotenie. Vieš, že to je skrátka také...“ pokračoval tanečník a priznal, že občas mal na mále, aby sa s ňou nezačal konfrontovať.