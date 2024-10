Porotca z obľúbenej tanečnej šou: Televízia ho vyšachovala, ľudia ho CHCÚ SPÄŤ... On už NEMÁ ZÁUJEM!

Zľava: Zdeněk Chlopčík, Tatiana Drexler, Adela Vinczeová, Ján Ďurovčík (Zdroj: TV Markíza)

V apríli české média obletela informácia, že český porotcovský kat Zdeněk Chlopčík po 18 rokoch v šou StarDance končí. Tvorcom projektu sa totiž po rokoch zažiadala zmena. „Zavolali mu z produkcie a cez telefón mu oznámili, že chcú zmenu. Vzal to bez problémov, nijak to nerieši,“ informoval vtedy zdroj. Nová séria tanečnej šou odštartovala v sobotu...

A prvé reakcie divákov hovoria jasnou rečou. „Vráťte späť Chlopčíka!“ zhodujú sa Česi jednohlasne. Dokonca aj moderátori projektu poslali exporotcovi počas priameho prenosu dojemný odkaz. „Ten, kto v porote po osemnástich rokoch chýba, je Zdeněk Chlopčík. No... Chýba! Nám teda chýba určite!“ zahlásil Marek Eben a Tereza Kostková doplnila: „Veľmi, Zdeňku, chýbaš. A tiež ťa veľmi pozdravujeme z Malenovic!“

Blesk v tejto súvislosti Chlopčíka oslovil, či by ponuku vrátiť sa späť do tanečnej šou prijal. No o takejto možnosti nechce ani počuť. „Vážne ma niekto chce späť? Tak o tom neviem, ja vôbec nič okolo StarDance nečítam. Úplne som sa odrezal a ani sa nechcem k ničomu vyjadrovať,“ odpovedal Zdeněk. „Ako som povedal na začiatku, keď so mnou ukončili spoluprácu, už ma to nezaujíma a nebudem nič komentovať,“ dodal. Zdá sa, že za šou StarDance definitívne zatvoril dvere.

