Herec Peter Sklár bez okolkov: Za TOTO mal chuť VYDEDIŤ deti! Čím ho naštvali?

Peter Sklár (Zdroj: Ján Zemiar)

Peter Sklár patrí k obľúbeným hercom a často ho vidíme v komediálnych polohách. Inak to nie je ani v komédii Mama umrela dvakrát. A hoci názov znie drsne, samotná hra sľubuje nielen skvelé obsadenie, ale aj poriadne čierny humor a nadhľad nad životnými situáciami. „To je taký veselý titul, aj keď názov je brutálny. Je to taká tragikomédia,“ prezradil Sklár o divadelnom predstavení, s ktorým budú brázdiť po Slovensku. Predstavenie sa zaoberá témou dedičstva, ktoré často prináša napätie do rodinných vzťahov a že občas dokáže rodiny poriadne rozhádať, nie je žiadnym tajomstvom. Herec však prekvapuje aj osobnou skúsenosťou zo svojho okolia. „Najväčší paradox je, že nie tí súrodenci, ale partneri tých súrodencov to vždy najviac roztočia,“ dodáva.

Nedá sa však poprieť, že peniaze hýbu svetom.priznáva umelec, no jedným dychom dodáva, že nemá toľko peňazí, koľko by si želal. Jeho sny sú totiž väčšie ako rozpočet. Jeho veľkou vášňou je golf a rád by cestoval a hrával ho aj v zahraničí.hovorí so smiechom Sklár.

Peter Sklár má 56 rokov a na tému dedičstva vraj ešte ani nepomyslel. Stále má to šťastie, že žijú obaja jeho rodičia. „Samozrejme, niekde vzadu už to nejako bliká, ale nechcem sa tomu ešte venovať. Ešte si chcem užívať luxus dvoch rodičov,“ priznáva s dojatím. Aj on sám je však otcom a keď sme boli pri deťoch a téme dedičstva, herec odhalil, prečo mal niekedy chuť svojich potomkov vydediť!

