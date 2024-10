Markizácka farmárka (34) rodila v 16-tich: FOTO S dospelou dcérou vyzerajú ako sestry!

Veronika Tomanová (Zdroj: TV Markíza)

Ak žena vstúpila do úlohy matky v mladom veku, je to často obdobie, keď sa ešte sama vyvíja a objavuje svoj životný smer. Pre mnohé mladé matky to môže byť náročné, pretože často čelia kombinácii výziev spojených s výchovou dieťaťa a zároveň vlastným dospievaním či rozvíjaním kariéry a vzdelania. V tomto kontexte sa takáto žena môže považovať za “superženu”, pretože dokáže zvládať viacero náročných úloh súčasne.

Často sa musí rýchlo naučiť balansovať medzi zodpovednosťami matky, osobnými ambíciami a každodennými výzvami. Jej život si môže vyžadovať veľkú odolnosť, vytrvalosť a schopnosť riešiť problémy a obetavosť. Svoje o tok vie aj Veronika Tomanová, ktorá sa prihlásila na Farmu za vidinou zmeny života, ak by sa jej podarilo vyhrať. Atraktívna Piešťanka je slobodná matka. Svoju dcérku mala už ako 16-ročná. A vďaka finančnej odmene by zašli na dovolenku.

Na svojom profile na Instagrame mala otázky pre svojich sledovateľov, ktorí sa jej pýtali aj na jej dieťa. Jednou z nich bolo, či sa nehanbí, že rodila tak skoro. „Dcéra má čerstvých 18 a dúfam, že sa má dobre. Mala ju v 16 a nehanbí sa, veď sa nemá prečo hanbiť. Vždy sa o ňu pekne starala a teraz má parťáčku," prezradil admin. Veronika má dnes 34 a s jej 18-ročnou dcérou vyzerajú doslova ako sestry s väčším vekovým rozdielom. Pozrite, aké sú krásne!

